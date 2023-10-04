«القائمة الموحدة» سلاح حسين لبيب لحسم انتخابات الزمالك

حرص حسين لبيب، المرشح على مقعد رئاسة نادي الزمالك، على خوض انتخابات القلعة البيضاء، بقائمة موحدة، تضم العديد من الكوادر والرموز الزمالكاوية، في مختلف المجالات، وازدادت القائمة ثُقلًا بعد تنازل أحمد سليمان، عن الترشح على مقعد الرئيس، والانضمام إلى قائمة لبيب كعضو فوق السن.

وتضم القائمة الموحدة حسين لبيب، على مقعد الرئاسة، وهشام نصر على مقعد نائب الرئيس، وحسام المندوه على مقعد أمين الصندوق، الأعضاء فوق السن: أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزى وعمرو أدهم وحسين السيد ومحمد طارق، والأعضاء تحت السن: رامى نصوحي وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر.

وتعد قائمة حسين لبيب، والتي تخوض السباق الانتخابي تحت مسمى «القائمة الموحدة»، الأوفر حظًا للفوز بالانتخابات القادمة، ويتسلح لبيب، وقائمته، بالتواجد شبه اليومي فى نادى الزمالك، وبالأخص أيام العطلات مساء الخميس ويوم الجمعة، لعقد ندوات مع أعضاء الجمعية العمومية، والاستماع لمشاكلهم وعرض البرنامج الانتخابي.

ويُعاني نادي الزمالك في الوقت الحالي من أزمات مالية وإدارية طاحنة، دفعت المجلس السابق، إلى التقدم باستقالة جماعية، بعد عزل رئيس النادي مرتضى منصور، بحكم قضائي.

وقال "لبيب" في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن نادي الزمالك ليس فقيرًا ولكنه مديون بسبب عدم التصرف بشكل صحيح في الأموال من مجلس الإدارة السابق.

وشدد «لبيب» على جاهزية القائمة بالكامل لحل مشاكل النادي في الفترة المقبلة. ويتمتع لبيب، صاحب الـ68 عامًا، بتاريخ حافل في نادي الزمالك، وحقق العديد من الألقاب منذ انضمامه لفريق يد القلعة البيضاء عام 1968،حيث فاز بـ21 بطولة، منها: 7 بطولات في الدوري المصري للمحترفين لكرة اليد، و9 بطولات في كأس مصر، و5 بطولات أفريقية، وشارك مع منتخب مصر في 7 بطولات في بطولة أفريقيا لكرة اليد للرجال، و6 بطولات في بطولة العالم لكرة اليد.