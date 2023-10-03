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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

القس أندريه زكي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

الدكتور القس اندرية
الدكتور القس اندرية زكي
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هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر العظيمة.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في برقية التهنئة: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة حلول ذكرى الانتصارات العظيمة التي حققتها قواتنا المسلحة الباسلة في حرب السادس من أكتوبر المجيدة. وندعو الله في هذه المناسبة السعيدة أن يعيدها على الشعب المصري العظيم وقواتنا المسلحة بدوام السلام والتقدم. وكل عام وسيادتكم بخير".

وأضاف: "خمسون عامًا على ذكرى النصر العظيم والفخر الكبير في حياة المصريين، قدمت فيه بلادنا نموذجًا رائدًا في شجاعة المصريين وتفوق الجيش المصري أمام العالم أجمع".

كما أرسل رئيس الطائفة الإنجيلية أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر العظيمة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي
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