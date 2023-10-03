اقرأ غدًا في "البوابة".. تلبية لنداء المصريين.. السيسي يترشح لانتخابات الرئاسة.. واحتفالات للمواطنين في الشوارع والميادين

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 4 أكتوبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

تلبية لنداء المصريين.. السيسي يترشح النتخابات الرئاسة.. واحتفالات للمواطنين في الشوارع والميادين

اليوبيل الذهبي.. الرئيس يضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة

فرمان "الجمهوريين".. تعليق المساعدات الأمريكية يُهدد كييف بالانهيار

"ألابوجا" أقوى من القنبلة النووية.. "ديلي ستار": منظومة الصواريخ الروسية قادرة على تدمير جيوش بأكملها

29 جنديًا نيجريًا قُتِلوا في هجوم إرهابي

42 مليون يورو مساعدات من أوروبا رفضتها تونس

داليا عبد الرحيم تكشف مخطط الجماعة الإرهابية في أوروبا إلثارة الفوضى

مناورات أمريكية فلبينية لمواجهة التهديدات في بحر الصين الجنوبي