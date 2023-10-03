رئيس قضايا الدولة يهنئ السيسي بذكري حرب أكتوبر المجيدة

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول ذكرى اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة عام ١٩٧٣.

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، أن رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة،قدمو التهنئة أيضا للفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وضباط وجنود القوات المسلحة المصرية البواسل والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول ذكرى اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب السادس من أكتوبر، التي أعادت لمصر والأمة العربية عزتها وكرامتها بين الأمم وضحى فيها شهداءنا الأبرار بأرواحهم من أجل رفعة الوطن ورووا بدمائهم الزكية أرض سيناء الحبيبة لتحريرها من المغتصب رحمهم الله رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته.

وتابع: سائلين المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة الانتصارات والاستقرار والأمن والسلام والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكل عام وأنتم بخير.