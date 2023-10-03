في القاهرة للمونودراما.. "شغف" عرض عراقي يرصد نظرة المجتمع للمرأة

شهد مسرح مركز الهناجر للفنون، مساء اليوم الثلاثاء، العرض المسرحي العراقي "شغف"، ضمن فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة، بحضور جماهيري لافت لعدد كبير من الشباب من أغلب الدول المشاركة، والجمهور المهتم بفن المونودراما.

العرض يتحدث عن امرأة تتذكر الويلات والأفراح إن وجدت بحياتها، مرورا بطفولتها وحبيبها وزواجها، وظروف البلد الذي تعيش فيه، ونغوص في العلاقة بين الرجل والمرأة ونظرة المجتمع الشرقي للمرأة تتطرق للرومانسية في ما نكتب والواقع المؤلم الذي نعيشه، وتفضح الازدواجية المتجذرة بهذه العلاقة، وكيف أن الأزمات والحروب تكون المرأة هي الخاسر الوحيد فيها.

تحاول البطلة أن تنقل معاناة هذا الكائن الحالم الجميل الذي يشكل نصف المجتمع، بل أحيانا أكثر من النصف ومع ذلك تتحول المرأة من كائن جميل إلى ضحية أو طعام لموائد الاغتصاب المستمرة على مساحات كبيرة من هذا الوطن العربي الكبير، فهناك صرخة مدوية ومستمرة تملأ سماءنا عبر العصور القديمة والحديثة ومحاولة للخروج بالمرأة العربية من هذا النفق المظلم، الذي وجدت نفسها وسطه دون إرادتها، والمحاولة مستمرة للخروج إلى فضاء يعيد للمرأة العربية هيبتها ودورها ببناء الأسرة والمجتمع العربي ومستقبل مشرق.

شغف تأليف جميل الرجة، تمثيل رانيه المختار، الكوريوغراف محمد اندومي ، تصميم وتنفيذ الموسيقى حسين جميل ، سينوغرافيا وإخراج علي عادل السعيدي.

انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة أول أمس الأحد، بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية، والتي تستمر حتى 5 أكتوبر الجاري، تحت شعار "القاهرة عاصمة المونودراما"، وبرئاسة د. أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة صفية العمرى، والفنان لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.

يشارك في هذه الدورة عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، وإيطاليا، والأرجنتين، والعرض الفلسطيني الألماني، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما، وتشارك فيها فرنسا، وجورجيا، والمكسيك، والكويت.



