المدير العام للمجلس الاقتصادي لحزب الـcdu: مصر بوابة للاستثمار في الفترة المقبلة

قال الدكتور دانيال ساندر المدير العام للمجلس الاقتصادي لحزب الـcdu المسيحي الديمقراطي في ولاية بادن فورتمبيرج بدولة ألمانيا، أود أن أشير إلي أهم الصناعات في ولاية بادن فورتمبيرج وهي السيارات، حيث يوجد لدينا أكبر مصنعين سيارات منهم مصنع مرسيدس.

وتابع المدير العام للمجلس الاقتصادي للحزب المسيحي الديمقراطي، دولة مثل مصر مميزة بالنسبة لنا، حيث اننا نفكر في عمل بعض المصانع بمصر، وخاصة بعد وجود بعض المهندسين المتميزين الخريجين من الجامعتين الألمانية بالقاهرة والدولية بالعاصمة الإدارية.

وتابع، مصر بوابة للاستثمار في الفترة المقبلة، حيث نري في جامعتي الألمانية بالقاهرة والدولية بالعاصمة الإدارية الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس إدارة الجامعة الألمانية بالقاهرة حلقة وصل هامة بين الدولتين، وانا أتوجه بالشكر له علي الحوار الشيق الذي استمعنا إليه.

جاء ذلك خلال استضافة الجامعة الألمانية الدولية بالتعاون مع العاصمة الإدارية الجديدة مؤتمر "التنمية الاقتصادية المصري الألماني، بمقر الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، اليوم.

بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اللواء الدكتور مهندس أحمد فهمي مدير عام شركة العاصمة الإدارية، المهندس ياسر عباس نائب رئيس هيئة الاستثمار، ووفد رفيع المستوى ممثل في 20 شخصية المانية من البرلمان الألماني بوندستاج وممثلين من الخارجية الألمانية ورجال الاقتصاد والصناعة وممثلي الجامعات البحثية والتكنولوجية من دولة المانيا.