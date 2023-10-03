2273 سيدة منتفعة من مبادرة "تحويشة في بنك" بمحافظة دمياط

أُطلقت فعاليات مشروع " تحويشة فى بنك " بمركز شباب كفر سعد في بمركز كفر سعد خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين استهدف ٢٢٧٣ سيدة، وذلك ضمن مشروع المجلس "تحويشة لدعم سيدات مصر فى القرى المصرية " والذى يستهدف ٢٠ قرية من قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمحافظات مصر تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.

ويقوم المشروع على تنفيذ محاكاة بنكية لمساعدة السيدات على خوض التجارب البنكية، للمساهمة فى تعزيز وعيها بالثقافات المالية، هذا إلى جانب توفير الخدمات البنكية الحقيقية للسيدات، وصولا إلى أهداف تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وتماشيًا مع جهود الدولة نحو التحول الرقمى والشمول المالى ومحو الأمية الرقمية للسيدات بالقرى.

يهدف المشروع إلى تطوير آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض التقليديه، والتي كانت تتم بين مجموعه من السيدات بهدف ادخار الأموال بشكل أسبوعي في صندوق، لتتم بطريقه رقميه من خلال التطبيق، والذي سيصبح بديلًا لصندوق الادخار الحديدي المنتشر بالقرى والنجوع ويتم ذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، كما يتم اصدار كارت ميزه مجانى بالتعاون مع بنك مصر وتعريف الفئات المستهدفة بالتحول الرقمى.

جاءت فعاليات التعريف بمبادرة تحويشه والتسويق لها بقرية كفر الغاب والقرى المحيطه بها من خلال التعاون بين فرع المجلس القومى بدمياط والميسرات وأعضاء وادارى الفرع والامانة وموظفى بنك مصر، وذلك من خلال مكاتب تمر بها السيدات للتعريف بدور وانشطة المجلس جميعها ثم مكاتب للتعريف بالمبادره وكيفية الاشتراك واهميتها ويلى ذلك مكاتب موظفى بنك مصر لاستخراج كارت ميزه مجانى وتنتهى جولة السيدات بإستلام شنطه بها هدية من مبادرة تحويشه والمجلس القومى للمرأة في محافظة دمياط على مستوى مركز كفر سعد في دمياط.