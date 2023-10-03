صناع فيلم الصف الأخير : واجهنا صعوبات كثيرة أثناء تصوير الفيلم

عرض اليوم ضمن فعاليات الدورة ال ٣٩ لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة فيلم الصف الاخير بطوله النجم/ بيومي فؤاد و النجم /تيم مصطفي قمر

حضر العرض كلا من منتجة الفيلم شيرين عصام ومؤلفة الفيلم مي زيدان ، من جانبهم اوضحوا أن فكرة الفيلم كانت عبارة عن شاب يخوض رحلة يتغير من خلالها منظورة عن الحياة، حيث يبدأ الفيلم بوجهة نظر ضيقة تنحصر في أشياء محددة عن الحياة، لكنه ينتهي برؤية الحياة بأكثر من منظور ووجهات نظر جديدة ومختلفة.

تم تصوير الفيلم في عدة أماكن مثل القاهرة، رأس البر، دمياط، البدرشين، وكفر الشيخ ..تمثلت الصعوبة في اختيار أماكن حية تُظهر تفاصيل الفيلم وتجسد الأحداث بالشكل المطلوب، حيث حشود من الجمهور يتابعون ويتجمهرون حباً وتقديراً لأبطال العمل، منهم بيومي فؤاد وتيم مصطفى قمر.

وقالت مي زيدان ان الفيلم جمعت ورشة كتابته قلم كلاً من مي زيادي، علاء حسن، وشريف محسن، أحد كتاب الورشة ومخرج الفيلم. وكانت التجربة ثرية جداً على الصعيد المهني والإنساني، وأضافت لتجربة الفيلم والأحداث بشكل عام.