الخميس.. حفل جديد لـ "ويجز" في لندن مع الصواريخ ونهال ضمن جولته العالمية

يستعد مغني الراب المصري المشهور ويجز لإحياء حفل جديد في لندن يوم الخميس المقبل، ويشاركه في الحفل الثنائي الشعبي "الصواريخ، والمغنية نهال، وذلك ضمن جولة عالمية يقوم بها ويجز في عدد من الولايات بأمريكا وأوروبا، ليكتب بذلك أسمه في التاريخ، ويصبح أول فنان عربي يجول أوروبا بالتعاون مع Live Nation.

يعد الحفل القادم انصهار فريد من نوعه بين الأصوات المشاركة، لتكون احتفالا بالتنوع الموسيقي والتبادل الثقافي بين المشاركين.

ومن المقرر أن يقدم ويجز تجربة موسيقية جديدة تتجاوز الحدود واللغات، يجمع فيها بين الهيب هوب العربي والراب المصري، وهو ما بدأ به بالفعل خلال جولته التي بدأت يوم 27 من سبتمبر الماضي في الحفلات التي قدمها في بروكسل وبرلين وأمستردام، ليستكمل بعد ذلك جولته بعد لندن في تورنتو ونيويورك ولوس انجلوس وغيرهما.

كما من المتوقع أن تشهد مبيعات تذاكر جولة Wegz التاريخية ارتفاعًا كبيرًا حيث يترقب المعجبون بشغف هذه التجربة الفريدة من نوعها.

الجدير بالذكر ان ويجز هو مغني راب مصري، حقق نجومية كبيرة في مصر والوطن العربي عقب إطلاقه لأغنية "دورك جاي" في 11 مارس 2020، والتي لاقت نجاحًا ضخمًا في وقت قصير للغاية، حيث تجاوز عدد المشاهدات على يوتيوب 24 مليون مشاهدة خلال شهرين فقط، كما شارك في حفل كأس العالم في قطر بأغنية "عز العرب".

نشأ ويجز في حي الورديان بمحافظة الإسكندرية، بداية ويجز كانت من خلال أغنية «بطلوا فيك»، إلا أن اولى نجاحاته كانت أغنية "TNT" التي طُرحت عام 2018.

شارك في مسلسل بيمبو للمخرج عمرو سلامة والذي يعد أول تجربة تمثيلية له في 2021 وضعته مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمتها لمشاهير نجوم الموسيقى العرب 2021، كما ضمته مجلة جي كيو الأمريكية ضمن قائمتها لأكثر 21 موسيقي شاب إثارة على كوكب الأرض في 2021 ممثلًا عن منطقة الشرق الأوسط.