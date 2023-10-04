انتخابات الزمالك| خالد لطيف.. محسوب على «مرتضى» ويسعى لتحسين الصورة وإنقاذ سمعة العائلة التاريخية

يخوض خالد لطيف انتخابات الزمالك على منصب أمين الصندوق وذلك أمام مرشح قوي مثل حسام المندوه من قائمة حسين لبيب الموحدة والتي تتمتع بشعبية كبيرة داخل أعضاء الجمعية العمومية .

«لطيف» ليس بغريب عن مجلس إدارة الزمالك فقد رحل مجبرا ومستقيلا منذ أشهر قليلة مع رحيل مجلس مرتضي منصور بسبب الأوضاع الإدارية والمالية الصعبة والحجز على الأرصدة التي عانى منها نادي الزمالك وتسببت في إيقاف القيد في معظم الألعاب داخل النادي سواء كرة اليد أو القدم أو السلة أو الطائرة .

ويرى البعض أن خالد لطيف محسوب على مرتضي منصور ومدعوم أيضًا منه في الانتخابات بعد أيام قليلة، وأنه يسعى لافتعال مشاكل حال نجاحه في الانتخابات المقبلة وسيكون صوت مرتضي داخل المجلس الجديد، بينما يتمسك لطيف بالرأي الآخر الذى يقول إنه يخوض الانتخابات مستقلاً وليس مدعومًا من أحد وأنه يسعى لتصحيح وتحسين صورته لدى الجمعية العمومية وجماهير نادي الزمالك التي صبت غضبا عارما عليه أثناء تواجده في مجلس مرتضي منصور في السنوات الماضية، وذلك بسبب صمته عن بعض الأمور الخاطئة التي كانت تحدث داخل النادي وعدم انسحابه أو تقديمه استقالته طواعية، قبل أن يجبر عليها في استقالة جماعية للمجلس بأكمله .

وحال نجاح لطيف سيكون أمامه فرصة للدفاع عن تاريخ العائلة الزملكاوية الكبيرة وعلى رأسها الجد محمد لطيف الذى تمتع وما زال يتمتع بشعبية كبيرة داخل نادي الزمالك والرياضة المصرية والعربية بشكل عام وخدم النادي وساهم في زيادة شعبيته، وذلك بتركيز خالد لطيف في خدمة أعضاء نادي الزمالك وتولي ملف داخل النادي يستطيع النجاح فيه وأن يمارس عمله بكل قوة دون التركيز عن الأمور والصراعات التي أبعدته عن القيام بدوره السابق ككادر إداري جيد نجح من قبل في مناصب في اتحاد الكرة والزمالك.