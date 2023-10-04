انتخابات الزمالك| هل حان وقت خدمة النادي؟.. «العتال» صاحب الشعبية يواجه منافسة قوية على منصب النائب

بعد أن نجح في انتخابات الزمالك 2017 في منصب النائب من خارج قائمة مرتضى منصور، عاد هاني العتال من جديد للترشح في منصب النائب بالانتخابات التي ستقام يوم 20 أكتوبر الحالي، ولديه منافس قوي على هذا المنصب هذه المرة مثل هشام نصر الذى يتمتع بخبرات إدارية كبيرة من قبل في رئاسة اتحاد كرة اليد ومدعوم من قائمة حسين لبيب الموحدة ومن ضمن أبرز عناصر القائمة.

ويرغب «العتال» في النجاح على حساب هشام نصر من أجل خدمة الأعضاء وفرق النادي المختلفة، حيث يرى «العتال» أنه حان وقت خدمة النادي بعد أن رحل مرتضى منصور والذى كان يعرقل عمله ومنعه من خدمة الأعضاء بعد نجاحه في انتخابات 2017 بعد منعه من دخول النادي وشطب عضويته على الرغم من نجاحه بأصوات كبيرة من قبل الجمعية العمومية للنادي.

ووقف «العتال» بجانب النادي في الأيام الماضية نظرا لتعرضه لأزمة مالية كبيرة ووجود لجنة مؤقتة تدير النادي حاليا برئاسة عماد البناني، حيث قام بسداد مبلغ 2 مليون جنيه لرفع إيقاف القيد عن فريق كرة اليد الأول بالزمالك، ثم تدخل العتال مرة أخرى وساهم في حل أزمة الملابس الرياضية لفرق النادي وقام بتوفير أطقم الملابس الرسمية لقطاعات اليد والسلة والطائرة بالكامل.

وعلى الرغم من خوض العتال الانتخابات مستقلا على منصب النائب وضد قائمة حسين لبيب، إلا أنه يتمتع بعلاقات قوية مع حسين لبيب وأحمد سليمان وبعض أعضاء قائمة لبيب وهو سيسهل من عمله حال نجاحه من خارج قائمة لبيب، عكس ما حدث معه من قبل بنجاحه من خارج قائمة مرتضى منصور.