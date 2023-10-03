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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مجلس اتحاد الكرة يستقبل الوفد الصومالي بالجبلاية

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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استقبل مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم، وفدا صوماليا يتقدمه علي عبدي محمد رئيس الاتحاد الصومالي لكرة القدم والمدير التنفيذي ، لبحث التعاون الرياضي المشترك بين الطرفين.

ورحب خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة واللواء حلمي مشهور والدكتور ايهاب الكومي والدكتورة دينا الرفاعي أعضاء المجلس بالوفد الصومالي ، وأهدي الدرندلي في ختام الزيارة قميص منتخب مصر لرئيس الاتحاد الصومالي .

وقدم رئيس الاتحاد الصومالي الشكر إلى مجلس ادارة اتحاد الكرة على حسن الاستقبال والترحيب،معربا عن أمنياته باستمرار التعاون والتواصل بين الطرفين .

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اتحاد الكرة يستقبل
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