انتخابات الزمالك| فاروق جعفر «ملك النص» في تحدٍ صعب أمام شعبية حسين لبيب

فاجأ فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، أعضاء الجمعية العمومية بالزمالك والجماهير البيضاء بخوضه انتخابات النادي المقرر لها 20 أكتوبر الجاري وذلك على منصب الرئيس.

ويدخل جعفر تحديًا صعبًا وشرسًا في الانتخابات أمام حسين لبيب نجم كرة اليد الأسبق والذى يمتلك خبرات إدارية كبيرة ولديه قائمة موحدة، كما سبق للبيب أن ترأس النادي لمدة 6 أشهر وحصدت معهم أكثر من لعبة داخل النادي العديد من الألقاب.

ويتمتع جعفر بشعبية كبيرة لدى جماهير الزمالك التي كانت تلقبه بملك النص وهو لاعب، وحصد العديد من الألقاب محليا وأفريقيا، كما استمرت شعبيته وهو مدرب سواء للزمالك أو العديد من الأندية الأخري، ولكن في الجانب الإداري يخوض هذا الاختبار الصعب لأول مرة وعلى منصب الرئيس.

ويأمل جعفر في أن ينجح في الانتخابات لتكرار تجربة نجوم الكرة الذين يحصدون الألقاب مع أنديتهم في مختلف الألعاب كما حدث آخر ربع قرن جليا في النادي الأهلي، سواء مع الراحل صالح سليم، أو حسن حمدي، أو محمود الخطيب حاليا، حيث يريد جعفر أن يكرر التجربة في العهد الحالي مع الزمالك.

وهناك انقسام من أبناء الزمالك في كرة القدم حول جعفر، حيث يرى البعض أنه يستحق الدعم وأبرز مؤيديه بحكم زمالة الملاعب حسن شحاتة، بينما يرى محمد صلاح صديقه في الملاعب والتدريب ونجم الزمالك الأسبق أن ترشحه على منصب الرئيس سيحرج لاعبي كرة القدم السابقين لأن فرصة نجاحه صعبة، فيما يقف أبناء كرة اليد السابقين حول حسين لبيب لثقتهم في قدراته وأنه قادر على قيادة الزمالك للاستقرار الإداري وحصد الألقاب.