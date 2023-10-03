“تعليم القاهرة” تشارك فى الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر

شاركت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بأعمال مميزة لكافة الأنشطة التربوية ببانوراما أكتوبر للذكرى الخمسون لإنتصارات أكتوبر المجيد، وجاء ذلك برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.

تفقد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، مدير المديرية، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، ومنيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، أعمال الطلبة المشاركة فى الإحتفالية التى نطمتها بانوراما أكتوبر المجيد بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد وتنمية الولاء والأنتماء لدى الطلبة وتعريفهم قصص الشهداء وبطولات نصر أكتوبر المختلفة. .

شارك توجيه الوسائل التعليمية فى عرض مجسمات الوسائل التعليمية ، التى أبدعها الطلاب بأيدهم وجسدوا من خلالها البطولات والتضحيات ألتى قدمها أبطال القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر المجيدة. كما تم تقديم كرنفال المجسمات المتحرك ، وأعمال متنوعة للتربية الفنية وشارك معرض توجيه الصحافة والإعلام الذى جسد حرب أكتوبر من خلال مجسمات وماكيتات لعبور القناة.

وشارك مرشدات التربية الرياضية فى الإحتفاليةؤوقدم توجيه عام المكتبات بالمديرية مجلات حائط وماكيتات لإنتصارات أكتوبر المجيد وقدموا الطلبة أشعار عن إنتصارات أكتوبر ، كما تميز توجيه عام المكتبات بالقاهرة بعمل أرشيف معلومات صوتى للرئيس الراحل أنور السادات خلال فترة المعرض كما قدموا رسومات فنية معبرة عن تجسبد الملحمة.

تم مشاركة توجيهات ( الأقتصاد المنزلى _ التربية الزراعية _ المجال الصناعى_ التربية الاجتماعية ) بأعمال مميزة و إبداعية من إيدى طلاب تعليم القاهرة.

كما شارك توجيه التربية المسرحية فقرات موسيقية متنوعة من إلقاء وعرض تنورة مميزة نالت على إعجاب الحاضرين .