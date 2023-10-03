ندى ثابت: الرئيس السيسي عزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا

أشادت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ترشحه لفترة رئاسية جديدة، مؤكدة أهمية هذا القرار، الذي جاء استجابة لدعوات ومناشدات ملايين المصريين، والتي انطلقت من كافة الميادين بمحافظات الجمهورية.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن إعلان الرئيس السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة لقي ترحيبًا كبيرًا من قبل ملايين المصريين، الذين يقدرون جهود القيادة السياسية الحكيمة، وما قدمته لمصر خلال 10 سنوات، مضيفة: "الرئيس السيسي أحيا مصر من جديد، وعزز مكانتها إقليميًا ودوليًا".

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي هو الوحيد القادر على قيادة المرحلة المقبلة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على هيبة ومكانة الدولة المصرية، وتدشين مشروعات تنموية عملاقة جديدة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

ودعت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، جموع المصريين بدعم ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" كشف حجم النجاحات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكيف كانت مصر قبل تولي القيادة السياسية حكم مصر، كما أن المؤتمر رد على أهل الشر وقوى الظلام الذين يشككون في الإنجازات الغير مسبوقة التي تحققت مؤخرا في كافة أنحاء البلاد.