دوري أبطال آسيا.. نيمار يقود هجوم الهلال أمام نساجي الإيراني

أعلن جورجي خيسوس المدير الفني لنادي الهلال السعودي، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة نساجي مازاندران الإيراني، في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويستضيف نساجي، المباراة على ملعب آزادي، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة القارية.

واعتمد خيسوس على البرازيلي نيمار دا سيلفا لقيادة الهجوم إلى جانب مالكوم وميتروفيتش ويدعمهم من الخلف كل من محمد كنو – وميشائيل ديلجادو.

ويبدأ الهلال المباراة أمام نساجي بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: البريك – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – ياسر الشهراني

خط الوسط: محمد كنو – سلمان الفرج – ميشائيل ديلجادو

خط الهجوم: مالكوم – ميتروفيتش – نيمار

وتعادل الهلال مع نافاباهور في الجولة الأولى بهدف لمثله، ويتواجد في المركز الثاني في المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا، خلف ناساجي الإيراني المتصدر، ونافاباهور الأوزبكي صاحب المركز الثالث، ومومباي الهندي الأخير.