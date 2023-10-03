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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

للمرة الرابعة على التوالي.. محمود حسين رئيسا للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين
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أسفرت نتائج انتخابات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن فوز الدكتور محمود حسين، برئاسة اللجنة بالتزكية للمرة الرابعة علي التوالي، كما فاز سامر التلاوي بمنصب وكيل أول اللجنة ومحمد لبيب وكيل بدلا من حسام غالي وحازم إمام أمين سر اللجنة.

ودعا المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في وقت سابق أعضاء مجلس النواب، إلى التسجيل في اللجان النوعية لإجراء انتخابات اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية

ونظمت لائحة مجلس النواب، انضمام الأعضاء للجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.

وبموجب قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنتخب كل لجنة برلمانية في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وحسب اللائحة، تُقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجل، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري،وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

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الدكتور محمود حسين مجلس النواب لجنة الشباب والرياضة
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