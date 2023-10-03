"من جراب الكنغر" تفوز بجائزة كتاب مصر

فازت المتوالية الروائية "من جراب الكنغر" للكاتب أحمد محمد عبده, بجائزة يوسف أبو رية, ضمن جوائز اتحاد كتاب مصر 2023, يذكر أن المتوالية صادرة عن دار ليفانت 2022, وتتضمن المتوالية الروائية عشر روايات قصيرة, تدور أحداث كل رواية " نوفيلا" في أجواء الريف المصري القديم.

من أجواء الروايات هذا التصدير الذي صدر به الكاتب عمله الروائي, فجاء في مقدمة الكتاب:- "من ذاكرة ابن آوى والجعران وأبو منجل وتماسيح النيل، ونقيق الضفادع في حقول الأرز، وموسيقى الضفادع في الترع والقنوات قبل تطهيرها، والبوص والهيش والحلفاء وذيل القط، والسبخ والسنط والجميز والصفصاف، وحجارة تل بسطة، وتماثيل صان الحجر، وحكايات تل يوسف، وأساطير الجبانات، وأوراق البردي، ومواويل الكرباج، ودوار العمدة، والخفراء وشيخ الخفراء، ومواويل السلطة، وحكايات السُخرة، في حفر القناة، وفي البحر الصغير والرياح التوفيقيّ وبحر مويس والقناطر التسعة وترعة البوهيّة وترعة الحلوة، وحكايات الكنغر التي يحملها في جرابه، ويظل يقفز بها عبر السهول والوديان".



يذكر أن الكاتب أحمد محمد عبده روائي عضو اتحاد كتاب مصر، وعضو نادي القصة بالقاهرة،و عضو جمعية المحاربين القدامى، وضابطا سابق بالقوات المسلحة، من مواليد قرية برمكيم / مركز ديرب نجم / محافظة الشرقية عام 1951 صدر له العديد من الأعمال الأدبية منها مجموعات قصصية هي:- الجدار السابع . ط 1 الهيئة العامة للكتاب 1994/ ط2 دار الإسلام 2002، ونقش في عيون موسى . ط 1 دار الإسلام 2002 / ط 2 الهيئة العامة لقصور الثقافة 2011, ط3 دار الأديب للنشر والترجمة 2023، و كلاب الصين . الهيئة العامة للكتاب 2007، وحفر في الباطن . الهيئة العامة للكتاب 2010، حالة حرب . الكتاب الفضي , نادي القصة 2011، مغارة المنجنيز الأسود, دار الأديب للنشر والترجمة 2023، وجنرال سيدنا الحسين, دار الأديب للنشر والترجمة 2023

ومن الروايات:-- مكاشفات البحر الميت. ط1 فرع ثقافة الشرقية 2006, ط 2 دار الإسلام 2006 ، وثعالب في الدفرسوار . كتاب الاتحاد , الهيئة العامة للكتاب 2010، وسُرّة البلد .. متوالية روائية ... دار الإسلام 2015 / ط2 دار الإسلام 2020، وبنات 6 أبريل. مؤسسة أروقة للطبع والنشر والترجمة القاهرة 2019، ومن جراب الكنغر. متوالية روائية. دار ليفانت للدراسات والترجمة 2022، و المسُ العاشق , دار عناوين بوكس اليمنية 2022

ومن قصص الأطفال:- في ظلال العنب . الهيئة العامة لقصور الثقافة 2007، وأكتوبر يا أولاد .. يا أولاد أكتوبر . الهيئة العامة للكتاب 2013

ومن الكتب الأخري : ثورة يناير والبحث عن طريق . الهيئة العامة لقصور الثقافة 2013 ، ومصر تخلع النقاب . الهيئة العامة للكتاب 2018، وحاخامات الدم في الشرق الأوسط . الهيئة العامة لقصور الثقافة 2018

وقيد الطبع له :-أسطورة الجناين . رواية، ومن يحارب بذراع واحدة؟, قصص لليافعين، وفي انتظار النهر , قصة لليافعين، وشاهد على الغيب .. بين الطبيعة وما وراء الطبيعة

كما حصد العديد من الجوائز : جائزة صلاح هلال عام 2002، وجائزة نادي القصة عام 2002 ، وجائزة مجلة النصر في أدب الحرب عام 2003، وجائزة إحسان عبد القدوس في الرواية عام 2006، جائزة جريدة الجمهورية في المجموعة القصصية عام 2009، وجائزة جمعية المحاربين القدامى في أدب الحرب عام 2010 ، جائزة جريدة المساء في المجموعة القصصية 2012، وتكريم الهيئة العامة لقصور الثقافة للكُتَّاب الذين شاركوا في حرب أكتوبر، وجائزة يوسف أبو رية , ضمن جوائز اتحاد الكتاب 2023.





