ads
الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

1877.. حكاية منزل جمال الدين شاهبندر التجار وأكبر تجار البن في مصر

الصورة لمنزل جمال
الصورة لمنزل جمال الدين 1877
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعد منزل جمال الدين شاهبندر التجار من المنازل الآثرية، وانشأ هذا المنزل الخواجة جمال الدين بن الخواجة ناصر الدين الذهبي شاهبندر التجار و كان أكبر تجار البن في مصر وهو أغنى الأشخاص في مصر قاطبة خلال حكم الوالي العثماني حسين باشا الذي تولى الحكم من 1637 : 1640 .

ويعد المنزل من المنشآت الأثرية المهمة في مصر حيث يمتليء بالنقوش والزخارف الاسلامية الجميلة و يعود للعصر العثماني و تم بنائه على الطراز المعماري الذي يراعي التقاليد الاسلامية، و له 3 وجهات حجرية و يؤدي المدخل الى الصحن الذي يتوسط المنزل و به نافورة مياه فسقية من الرخام تضيف أن الدور الأرضي كان يستخدم كمخازن وحجرات للحراسة ، أما الدور الاول فيشتمل على السلاملك و الحرملك.

أما القاعة الرئيسية في المنزل فهي عبارة عن دور قاعة مربعة ذات أرضية منخفضة فرشت بقطع ملونة من الرخام و على جانبي الدور ايوانان جانبيان يفتحان بالكامل .

وذكرت وثيقة المنزل أن ملكية المنزل للمرحومة فاطمة خاتون ابنة الخواجا جمال الدين الذهبي شاهبندر التجار، و يقال أنه قد ظهر مرض الطاعون في 1735م في بيت الذهبي فأخذ جميع من كان فيه و لم يبق إلا صاحب البيت فقط في تسعة أيام و كانوا 32 نفسا و ختمت بصاحب البيت فتعجب الخلق في كون الوقت شتاء.

وكان لصاحب البيت قريب و كان فقير الحال و كان مطرودا من أصحاب البيت أقاربه لفقره فملكه الله جميع ما لهم و وقفهم في عشرين يوما مع أنه ما كان ليصل لهذا الإرث فأصبح صاحب عقار و جدار و مال بالرغم من أنه كان يوجد ثلاث مراتب تمنعه من الإرث و الوقوف فأبادهم الله في عشرة أيام .

الصورة لمنزل جمال الدين 1877 .
ads
منزل جمال الدين شاهبندر التجار المنشآت الأثرية الخواجة جمال الدين
ads