فى اليوم الأول للبطولة العربية العسكرية للتايكوندو.. الذهب للسعودية والمغرب.. الفضة للجزائر وتونس

أسفرت نتائج منافسات اليوم الأول للبطولة العربية العسكرية التاسعة للتايكوندو المقامة حالياً بقاعدة الملك فهد الجوية بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية وتستمر حتى 7 أكتوبر 2023 ، عن حصول المنتخب السعودى على ميداليتين ذهبيتين ، والمنتخب المغربى على ذهبية واحدة ، والمنتخب الجزائرى على ميداليتين فضيتين ، والمنتخب التونسى على ميدالية فضية ، بينما كان البرونز من نصيب المنتخبان العمانى والقطرى.

وجاءت نتيجه منافسات اليوم الأول كالتالى :

فى وزن 63 كغ فاز حمد المبروك " السعودية " بالميدالية الذهبية ، بينما حصل سليم الرحيمى " تونس " على الميدالية الفضية ، وحصل محسن اليوسفى " عمان " والحاجى هشام " المغرب " على الميدالية البرونزية .

فى وزن 87 كغ حصل المغربى بوزيان مروان على الميدالية الذهبية ، والجزائرى تاج الدين بوطريق على الميدالية الفضية ، وحصل التونسى خالد عيسى ، والعمانى ناجى المشيخى على الميدالية البرونزية .

فى وزن + 87 كغ فاز السعودى على المبروك بالميدالية الذهبية ، وحصل الجزائرى إسماعيل اقناروس على الميدالية الفضية ، بينما حصل القطرى وضاح الأحمد ، والمغربى برزوق زهير على الميدالية البرونزية .

وفى ختام منافسات مباريات اليوم الأول قام العميد الركن يوسف دسمال الكواري رئيس الإتحاد العربى للرياضة العسكرية - مدير الإتحاد القطرى العسكرى ، والعميد سلطان الشهرى مدير إدارة الشئوون الرياضية للقوات المسلحة السعودية - عضو المكتب التنفيذى للإتحاد العربى للرياضة العسكرية ، والعميد عبد الناصر على عون " ليبيا " عضو المكتب التنفيذى للإتحاد ، بتسليم الميداليات للفائزين ، بحضور المستشار محمد لامين الداه " مسؤول قسم الرياضة العسكرية بجامعة الدول العربية ، والعقيد " تد بد " مثنى حمدى كاظم حسون " العراق " ممثل اللجنة الإعلامية للإتحاد ، والسيد على جاد محمد المدير المالي للإتحاد .