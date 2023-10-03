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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القابضة للمياه تستعرض أحدث الأبحاث والتكنولوجيات فى مجال معالجة الصرف الصناعى

معرض اكسبوتك
معرض اكسبوتك
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أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن الشركة تسعى لاستخدام احدث التكنولوجيات فى مجالات تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحى والصرف الصناعى لإعادة استخدام هذه المياه بشكل آمن وفى الاستخدامات المناسبة لها.

وقد شهد جناح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمعرض اكبوستك اقبال كبير من الباحثين والمتخصصين فى مجال معالجة الصرف الصحى والصرف الصناعى على هامش فعاليات اليوم الثالث حيث تم تقديم مجموعة من الأوراق البحثية والتجارب العملية لبعض الشركات الألمانية المتخصصة فى هذه المجالات، وبحضور مجموعة كبيرة من العاملين بقطاع المعامل والجودة بالشركات التابعة للشركة القابضة للمياه.

وقد اكد المهندس ممدوح رسلان على حرص الشركة القابضة فى اختيار انسب التكنولوجيات التى تتماشى مع اتجاهات الدولة فى الحفاظ على البيئة وتعظيم المواد المائية للمساهمة فى الحد من التغيرات المناخية.

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القابضة للمياه تستعرض أحدث الأبحاث والتكنولوجيات فى مجال معالجة الصرف الصناعى ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض اكسبوتك لمعرض اكسبوتك المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف
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