صور.. إجراء اختبارات للياقة البدنية لحكام الفيوم وبنى سويف

إجرت منطقة الفيوم لكرة القدم ولجنة الحكام بالمنطقة اختبار اللياقة البدنية لحكام الفيوم وبنى سويف فى مضمار ستاد "سيتى كلوب" – ستاد الفيوم.

جاء ذلك تحت اشراف لجنة اللياقة البدنية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الكابتن محمد ابو خاطر رئيس اللجنة والكابتن محمد طه نائب رئيس اللجنة وعضوية الكابتن احمد مصطفى والكابتن اشرف السيد والكابتن حمدى طه والكابتن سمير عبد الفضيل .وقد شارك فى الاختبار 94 من حكام الدرجة الاولى والثانية والثالثة والجدد بمنطقتى الفيوم وبنى سويف بالاضافة لـ 3 حكام من القاهرة والجيزة والغربية من بينهم الحكم الدولى طارق سامى .



اشرف على الاختبارات لجنة الحكام بالمنطقة برئاسة الكابتن شعبان صادق رئيس اللجنة والكابتن سيد الشورة مدير ادارة الحكام بالفيوم والكابتن صبرى صادق عضو اللجنة والمحاضر الفنى , ومن ادارة منطقة الفيوم الكابتن احمد راضى نائب المدير التنفيذى والكابتن عمر سيد المسئول الادارى ومصطفى عثمان الادارى بالمنطقة باشراف الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالفيوم.



وقد اجتاز الاختبارات 86 حكم بينهم الحكم الدولى طارق سامى ورسب 11 حكما؛ جدير بالذكر أنه لاول مرة منذ حولى 15 عام يتم اجراء اختبارات اللياقة البدنية لحكام الفيوم فى ستاد المحافظة بعد ان ابدت ادارة الاستاد برئاسة المقدم محمد رفعت مدير ستاد "سيتى كلوب " – ستاد الفيوم والدكتور طارق الرمادى مدير النشاط الرياضى استعدا الاستاد لاستضافة الاختبارات وتقديم كل التسهيلات الممكنة لاقامتها .

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