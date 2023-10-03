وكيل دفاع النواب: استراتيجيه الرئيس الوطنية حائط صد لحماية الوطن من المخاطر

أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن التحديات التي تواجه الوطن تتطلب التكاتف من أجل بناء مصر الجديدة، وأن الاستراتيجيه الوطنية التي اعتمدها الرئيس السيسي كانت حائط صد لحماية الوطن من المخاطر .

وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحريين البرلمانين، عقب إعلان نتائج انتخابات لجنة الدفاع واللجان النوعية، وفوزه بوكالة اللجنة بأن دور الانعقاد الجديد سيكون حافل بعدد من التشريعات والقوانين التي ستحدث زخمًا كبيرا تُسهم في تسهيل حياة المواطن، موضحًا بأن الدولة المصريه تجاوزت الكثير من الصعاب، وننتظر ثمار الجهد والمثابرة لكل المصريين.

وشكر المصري جميع أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي على ثقتهم الغالية، مؤكدا أننا أسرة واحدة نعمل من أجل الوطن أقسمنا على حفظ مقدرات الوطن والحفاظ علي أركانه وترابه، وماضون في رسالتنا من أجل رِفعة شأن بلدنا الغالي مصر.

وكانت أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، عن فوز النائب اللواء أحمد العوضي برئاستها، وكل من النائبين إبراهيم المصري وأحمد يحيى الجحش بمقعدي الوكالة، وفاز بأمانة السر النائب محمد راضي.