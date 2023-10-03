رئيس الجامعة الألمانية: مصر ثاني أرخص دولة في مستوى معيشة

كشف الدكتور أشرف منصور، الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، عن أن مصر في المركز الثاني لأرخص مستوى معيشة على مستوى العالم بعد باكستان.

جاء ذلك خلال مؤتمر "التنمية الاقتصادية المصري الألماني" بالتعاون بين العاصمة الإدارية الجديدة والجامعة الألمانية الدولية، اليوم الثلاثاء، في مقر الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية.

وأكد الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية أهمية الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن الناتج القومي المحلي لمصر في المركز السادس والثلاثين على العالم.

ونوه الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بأن مصر لديها إمكانيات ومؤهلات تجعلها نواة هائلة لجذب الاستثمارات.

وأوضح الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية أن الاقتصاد المصري متعدد ومتوسع بالنسبة لبقية البلدان وهذه قاعدة تسهل البدء في أية صناعة.

وأضاف الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية أن مصر بلد آمنة وبها إطار قانوني مناسب وبنية تحتية فائقة وموانئ ومناطق هائلة والقطار السريع والمونوريل.

ولفت الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية إلى أن مصر لها موقع استراتيجي بالنسبة لقارة أوروبا فلا يمكن ألا تتعاون معهم، مشيرا إلى أنها بوابة إفريقيا.

وحضر المؤتمر المقام في الجامعة الألمانية الدولية كل من: المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ، اللواء الدكتور مهندس أحمد فهمي مدير عام شركة العاصمة الإدارية، والمهندس ياسر عباس نائب رئيس هيئة الاستثمار، ووفد رفيع المستوى ممثل في 20 شخصية المانية من البرلمان الألماني بوندستاج وممثلين من الخارجية الألمانية ورجال الاقتصاد والصناعة وممثلي الجامعات البحثية والتكنولوجية من دولة المانيا ، على رأسهم عضو البوندستاج الألماني ورئيس لجنة أوروبا والشؤون الدولية في برلمان ولاية بادن فورتمبيرج ووزير المالية الألماني الأسبق ، عضو البوندستاج الألماني ورئيسة لجنة العمل الأوروبية والدولية لحزب الCDU في برلمان ولاية بادن فورتمبيرج ، المدير العام للمجلس الاقتصادي والصناعي لحزب ال CDU بولاية بادن فورتمبيرج.