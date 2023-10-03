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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

انعقاد المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية

المؤتمر العربي التاسع
المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنا
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افتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم  بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية.
وشارك في هذا المؤتمر رؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وممثليهم في وزارات الداخلية في البلدان العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية (إدارة المؤتمرات)، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
ويناقش المؤتمر عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها، استخدام المواقع الإلكترونية في ارتكاب الجريمة، دور قواعد البيانات الجنائية في اكتشاف الجرائم، كما سيناقش نتائج أعمال اجتماعي اللجنتين المعنيتين ببحث إنشاء قاعدتي بيانات للبصمات الحيوية و البالستية.
وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر  إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

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لمجلس وزراء الداخلية العرب المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية
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