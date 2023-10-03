مدبولى: خدمات الحكومة بمنافذ القاهرة والمحافظات وليس العاصمة الإدارية فقط

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن فكرة العاصمة الإدارية الجديدة كانت مطروحة منذ زمن، مشيرا إلى أن عدد سكان القاهرة الكبرى تجاوز الـ 22 مليون نسمة، في الوقت الذى كانت فيه بعض المقرات القديمة غير مصممة لتكون مقرًا حكوميًا.

أضاف رئيس الوزراء خلال لقاء على قناة اكسترا نيوز: 2007 – 2008 كان بداية تخطيط للقاهرة، حيث تم تكليف هيئة التخطيط العمراني في بدء وضع مخطط للقاهرة الكبرى والبداية كانت أين سيكون مقر المقر الحكومي الجديد، فتم اختيار 5 مواقع، الأول العاصمة الإدارية، الثاني منطقة شرق مدينة نصر، الثالث جزيرة الوراق، الرابع، شمال القرية الذكية على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، الموقع الخامس مدينة 6 أكتوبر.

وشدد على استمرار تقديم الخدمات المباشرة للمواطنين عن طريق المنافذ في القاهرة وجميع المحافظات، معلقا:" مش هقول لمواطن روح العاصمة الإدارية".

أكد "مدبولي" أن هناك دول كثيرة نفذت عواصم جديدة أو في سبيلها في التنفيذ، مثل ماليزيا، الصين، والأردن.