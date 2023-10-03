بدوي رئيسًا للجنة الاتصالات ونشأت منصور ومرثا محروس وكيلين وعبادة لأمانة السر

أسفرت انتخابات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن فوز النائب أحمد بدوي بمنصب رئيس اللجنة.

كما فاز بمنصب وكيل اللجنة النائب أحمد نشأت منصور، وفازت النائبة مارثا محروس بمنصب وكيل اللجنة، والنائب محمد عبادة بمنصب أمين السر، وتمت الانتخابات بفوز هيئة مكتب اللجنة بالتزكية.

وأكد النائب احمد بدوي رئيس اللجنه اشكر كل زملائي الذين اعطوني ثقتهم للمرة الرابعه برئاسة اللجنة، مؤكداً أننا أسرة واحدة نعمل لمصلحة الوطن.

وتابع بدوي: إن لجنة الاتصالات من أهم اللجان النوعيه في مجلس النواب وان انتخابات اللجنه تمت في أجواء تنم عن زماله ومشاركه فعاله من كل اعضاء اللجنة.

واضاف بدوي أن دور الانعقاد الجديد علي قدر كبير من الاهميه وستتم مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامه ، ستكون محور اهتمام الشارع المصري وتلبي طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.