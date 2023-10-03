الإسماعيلي يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمواجهة الأهلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، الدخول في معسكر مغلق، بداية من غد الأربعاء، استعداد لمباراة الأهلي، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

ومن المنتظر أن يجرى اتباع سياسة اليوم الكامل خلال فعاليات المعسكر المغلق.

وستكون هناك تدريبات صباحية ومسائية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجهيزهم بالشكل الأمثل للمباريات، خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يكون هناك معسكرا للفريق بالإسكندرية، قبل المباراة بـ24 ساعة.

ويسعى الإسماعيلي إلى مواصلة انتصاراته خلال مباراة الأهلي، بعد تحقيق الفوز الأخير على حساب الاتحاد السكندري.

على الجانب الآخر، صرف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، مكافأة الفوز على الاتحاد السكندري، للاعبين.

وجاء القرار بأن يجرى صرف المكافأة المالية للاعبين، من أجل تحفيزهم على مواصلة الانتصارات.

وجرى صرف 75% لكل لاعب من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، الذين شاركوا في المباراة.

في سياق آخر، قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، إرسال فاكس رسمي إلى الإتحاد المصري لكرة القدم، للتأكيد على أهمية تعيين طاقم تحكيم على أعلى مستوى لإدارة مواجهة الأهلي.

وسيجرى مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام، من خلال فاكس رسمي، سيجرى إرساله خلال ساعات.

وقال حمد إبراهيم، المدرب العام للإسماعيلي، إن تحقيق الانتصار على الأهلي سيكون بمثابة دفعة معنوية كبيرة.

وشدد «إبراهيم» على أن كل اللاعبين في حالة تركيز كبيرة، ولديهم رغبة حقيقية في تقديم عرض مشرف وإسعاد الجماهير.