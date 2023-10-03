ads
الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول.. صور

احتفالاً بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة ..

الذكرى الخمسين لانتصارات
الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أناب الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية يرافقهم خلال المراسم المحافظين ومديرى الأمن للمحافظات التى تقع بنطاق المسئولية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم الطاهرة، وذلك بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ads
الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع قادة الجيوش الميدانية الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر
ads