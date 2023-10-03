تعرف على التفاصيل.. هل يرحل أحمد فتوح للأهلي؟

كشف مصدر بنادي الزمالك عن حقيقة رحيل أحمد فتوح للنادي الأهلي عقب انتهاء عقده مع النادي الأبيض بنهاية الموسم الجاري .

وأكد المصدر أن الزمالك بدأ التفاوض مع اللاعب عن طريق عبدالواحد السيد مدير الكرة بالتنسيق مع المرشح المحتمل في الفوز بالانتخابات المقبلة حسين لبيب من القائمة الموحدة.

أضاف المصدر لـ"البوابة نيوز" اليوم الثلاثاء، فتوح سيجدد عقده مع الزمالك عقب نهاية الانتخابات ورحيله للأهلي غير وارد، خاصة وأن اللاعب متمسك بالاستمرار مع الزمالك.

يذكر أن قائمة لبيب قررت وضع ملف أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو ضمن أول الأولويات للمحافظة على استمرار اللاعب مع الزمالك .

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنك الأهلي.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك والبنك الأهلي في الساعة السابعة من مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك لقاء البنك الأهلي ولا سبيل أمامه سوى حصد الثلاث نقاط من أجل تحقيق الفوز الأول بالدوري هذا الموسم، خاصة وأن الفريق الأبيض تعادل في أول جولتين أمام بيراميدز والمقاولون العرب.

وكان الزمالك قد تأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية في الأيام الماضية وذلك على حساب فريق أرتا سولار الجيبوتي بمجموع المباراتين ذهابا إيابا 4-2.