نائب رئيس الإسماعيلي: "جمهورنا بيتعذب بسبب مواجهة الأهلي خارج ملعبنا"

صرح فرج عمران نائب رئيس النادي الإسماعيلي عن مباراة الفريق القادمة ضد الأهلي، مُطالبًا بأحقية جماهيره في إقامة مثل هذه المواجهات على استاد الإسماعيلية.

وقال عمران في تصريحات تليفزيونية عبر أحدي القنوات الرياضية، اليوم الثلاثاء: "حققنا فوزا مستحقا أمام الاتحاد السكندري في الجولة الماضية واللاعبين أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية والقادم أفضل إن شاء الله".

وعن حقيقة صرف 75% من مكافآت الفوز على الاتحاد إلى اللاعبين، أضاف: "كنا نتمنى أن ندفع أكثر واللاعبين يستحقون أكثر لأنهم فرحوا جماهير الإسماعيلية".

وأكمل: "أتمنى من الجهات المسؤولة أن تساعدنا في أن تقام مباراة الأهلي والإسماعيلي في القاهرة والإسماعيلية لأن جمهورنا (بيتعذب) بسبب السفر".

وتابع: "ليس هناك أي مشاكل، جمهور الإسماعيلي عظيم ونريد الكيل بمكيال واحد، ونريد أن نخوض جميع المباريات على أرضنا".

وبسؤاله عن صفقات الشتاء، رد نائب رئيس الإسماعيلي: "نحاول تجهيز بعض الصفقات في ميركاتو الشتاء ولكن قبل ذلك يجب علينا إنهاء أزمة القيد".

وواصل: "سنحاول بكل قوة لرفع القيد حتى يتم تسجيل لاعبين جدد، ونريد أن يكون الإسماعيلي في المقدمة خاصة وأننا اقتربنا من الاحتفال بالمئوية".

وأتم: "مباراة الأهلي دائما قوية جدًا ونتمنى التوفيق للفريقين وأن نظهر بأفضل شكل عن مباراة الاتحاد ونحن مستعدون جيدًا لتلك المواجهة".

ويستضيف استاد برج العرب مباراة الأهلي والإسماعيلي يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لموسم "2023-2024".

وكان الدراويش حققوا أول فوز لهم في الدوري هذا الموسم بعد الانتصار على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1، علمًا بأنهم خسروا لقاء الجولة الأولى ضد زد بهدف دون رد.