حزب الجيل: تأييد مطلق من الأمانات بالمحافظات لترشح الرئيس السيسي

قال محمود عز الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، إن الشعب المصري سطر ملحمة جديدة من الاصطفاف الوطني حول القيادة السياسية من خلال الاحتفالات المؤيدة لترشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، أن أعضاء الحزب في أمانات المحافظات علي مستوي الجمهورية شاركوا بكثافة في الاحتفالات المؤيدة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي وفوزه بدورة جديدة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأوضح، أن هذا التأييد المطلق من حزب الجيل الديمقراطي والشعب المصري يأتي انطلاق من مسؤليتنا السياسية وحرصنا علي استكمال مسيرة السيد الرئيس السيسي نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة والمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة وتحسين معيشة المواطن وحفاظا علي الدولة الديمقراطية الحديثة.

وأكد دعم الحزب لجميع الانجازات التي حققها الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية من مشروعات قومية عملاقة وعلاقات اقتصادية وسياسة خارجية وداخلية لم تشهدها مصر في تاريخها.

واشار إلي أن الرئيس السيسي يمضي بخطي ثابتة نحو تحقيق محاور التنمية المستدامة وقطع شوطا كبيرًا في النهوض بمختلف المجالات وعلي رأسها الصحة والتنمية الاقتصادية والعمرانية والصناعة والتجارة والعدالة الاجتماعية وتنفيذ مشروعات حياة كريمة لكل المصريين.