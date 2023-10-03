الكرملين يعلن عن زيارة مرتقبة لبوتين إلى الصين

أعلن متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيجري زيارة إلى الصين تلبية لدعوة الزعيم الصيني شي جين بينج، لحضور منتدى "حزام واحد طريق واحد".

ولفت بيسكوف إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد الزيارة في وقت لاحق، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وفي 20 سبتمبر الماضي أعلن بوتين خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، قبوله دعوة نظيره الصيني لحضور منتدى "حزام واحد طريق واحد" في الصين المقرر في شهر أكتوبر الحالي.

وشدّد بوتين خلال اللقاء، على أن مشروع "حزام واحد طريق واحد" يلبّي بالكامل مصالح روسيا ويتسق مع التطلعات الروسية لخلق الفضاء الأوراسي الكبير".

ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الكرملين، إن مواعيد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية سيتم تنسيقها عبر القنوات الدبلوماسية، بما في ذلك خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى بيونج يانج.

وقال بيسكوف للصحافيين -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الثلاثاء- إن "بوتين لم يتوجه بعد إلى كوريا الشمالية، لقد تلقى دعوة، وقد قبلها بامتنان". وأضاف أنه "سيتم تنسيق مواعيد الزيارة المحتملة عبر القنوات الدبلوماسية".

يذكر أنه في 23 سبتمبر، قال لافروف في مؤتمر صحفي عقب الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه قد يزور كوريا الشمالية الشهر المقبل.

وزار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون روسيا في الفترة من 12 إلى 17 سبتمبر، وأجرى محادثات مع بوتين في ميناء فوستوشني الفضائي في منطقة أمور في أقصى شرق روسيا، وبعد ذلك أفاد بيسكوف بأن بوتين قبل بامتنان دعوة كيم لزيارة البلاد.