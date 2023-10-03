عمر كمال يحصد جائزة أفضل هدف بالجولة الثانية للدوري

حصد عمر كمال لاعب فريق فيوتشر، جائزة أفضل هدف بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة، عن حصول هدف عمر كمال في مرمى الداخلية على أكبر عدد من الأصوات في الإستفتاء الذي شارك فيه المشجعون.

وجاء هدف عمر كمال بتصويبة قوية ومتقنة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك محمود الزنفلي حارس مرمى فريق الداخلية.

وحقق فريق فيوتشر الفوز على حساب فريق الداخلية بهدفين لهدف، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري، فيما يستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش بالجولة الثالثة السبت المقبل على ملعب جهاز الرياضة العسكري.