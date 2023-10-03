محافظ جنوب سيناء يكرم 34 موظفاً بالمالية لتميزهم

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، 34 من الموظفين المتميزين بالمديرية المالية، لجهودهم في إعداد الحساب الختامي للسنة المالية 2022 – 2023.

وأثنى محافظ جنوب سيناء، على أداء محاسبي المديرية المالية، وإدارة الحسابات بالمحافظة لجهودهم في أعمال الوحدة الحسابية، والالتزام بالحساب الختامي في المواعيد الرسمية وفقًا لمنشور وزارة المالية رقم 9 لسنة 2023، إضافة إلى تنفيذ توصيات الجهاز التي أسفرت عن فحص الحساب الختامي للمحافظة.

وأكد المحافظ، على تعاون وتضافر كافة الجهات المعنية بالمحافظة، لإظهار المحافظة بالمظهر اللائق والمشرف.

وجاء من أبرز المكرمين اللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، لجهوده وتعاونه في تطبيق القوانين.

كما جرى تكريم المحاسب هيثم سالم عوف، مدير المديرية المالية.

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