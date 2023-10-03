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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ جنوب سيناء يكرم 34 موظفاً بالمالية لتميزهم

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، 34 من الموظفين المتميزين بالمديرية المالية، لجهودهم في إعداد الحساب الختامي للسنة المالية 2022 – 2023.
وأثنى محافظ جنوب سيناء، على أداء محاسبي المديرية المالية، وإدارة الحسابات بالمحافظة لجهودهم في أعمال الوحدة الحسابية، والالتزام بالحساب الختامي في المواعيد الرسمية وفقًا لمنشور وزارة المالية رقم 9 لسنة 2023، إضافة إلى تنفيذ توصيات الجهاز التي أسفرت عن فحص الحساب الختامي للمحافظة.
وأكد المحافظ، على تعاون وتضافر كافة الجهات المعنية بالمحافظة، لإظهار المحافظة بالمظهر اللائق والمشرف.
وجاء من أبرز المكرمين اللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، لجهوده وتعاونه في تطبيق القوانين.
كما جرى تكريم المحاسب هيثم سالم عوف، مدير المديرية المالية.

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- اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء تكريم ٣٤ موظفا بالمالية لتميزهم الحساب الختامي للسنة المالية
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