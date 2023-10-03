مكتبة الإسكندرية تفتتح معرضًا وندوة لشيخ الخطاطين محمود إبراهيم سلامة

افتتحت اليوم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بقطاع التواصل الثقافي، معرضًا واحتفالية بمناسبة إهداء لوحات شيخ الخطاطين محمود إبراهيم سلامة إلى مكتبة الإسكندرية.

حيث افتتح المعرض الدكتور أحمد منصور، مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد حسن، باحث بمركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية، والأستاذ مصطفى العمري، فنان خط عربي، والكاتب الصحفي محسن عبد الفتاح، أحد أفراد أسرة الأستاذ محمود إبراهيم سلامة، وشهد المعرض ندوة احتفالية عن مسيرة شيخ الخطاطين الأستاذ محمود إبراهيم سلامة.

وأعرب الدكتور أحمد منصور، عن اهتمام مكتبة الاسكندرية باقتناء لوحات كبار الخطاطين من خلال خطة عمل مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي، وقد تم العمل على اقتناء لوحات كبار الخطاطين مثل الشيخ محمد عبد الرحمن والاستاذ مسعد خضير، كما يسعى مركز الخطوط في اكتشاف مواهب الخط العربي في المدارس إذ نحتفل في هذا العام بمرور ١٥ سنة على هذه المسابقة.

وقال الفنان محمد حسن؛ إن الأستاذ محمد إبراهيم سلامة كان ذو موهبة خاصة فقط تميز في كتابة المانشيت الصحفي في أقل وقت ممكن وبأوضح خط وبأسرع وقت فقد كان قادرًا على أن يحدد المساحات بعينيه وقادرًا على خلق سطر فوق سطر معين لافتًا أنه أثر فينا جميعًا فقد أخذنا خلاصة خبرته في مجال الخط العربي.

أكد الكاتب الصحفي محسن عبد الفتاح على حس جلال الحمامصي الذي اكتشف موهبة محمود إبراهيم سلامة لافتًا إلى أن رئيس تحرير جريدة الجمهورية آنذاك كان يوكل له دائمًا خطة إخراج الصفحة الأولى عندما كان يخطب الرئيس "جمال عبد الناصر" فكان يعيد ترتيب الصفحة بأكملها من المانشيتات.

واستعرض مصطفى العمري؛ لوحة أصلية من لوحات محمود إبراهيم سلامة قد أُعيد كتابتها وحصل بها على "إجازة" في الخط العربي من سلامة والتي نُشرت في مجلة "تحسين الخطوط الملكية" في العدد الأول سنة 1943. موضحًا أن اللوحة بها سبعة أنواع من الخطوط العربية بداية من خط النسخ والثلث نهايتًا بالخط الديواني.

واستعرض الدكتور محمد حسن؛ الباحث بمركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية، كراسة الأستاذ ومسيرة الخطاط قائلًا إن تلك الكراسة تعتبر نتاج للعبقرية بالرغم من كونها 60ورقة إلا أن بها مستوى عالٍ من الفكر والعطاء فبها دلالات خط النسخ وبها توقيعات الأساتذة مؤرخة بها.

جدير بالذكر أن هذا الإهداء يضاف إلى رصيد مقتنيات المكتبة من لوحات الخط العربي؛ والتي تتكون من مجموعة الأستاذ محمد إبراهيم والأستاذ كامل إبراهيم؛ والشيخ محمد عبد الرحمن والأستاذ خضير البورسعيدي؛ والعديد من أساتذة وفناني الخط العربي، مما يعزز مكانة مكتبة الإسكندرية في الحفاظ على التراث الخطي لفناني مصر عبر العصور. ويستمر المعرض حتى يوم الإثنين 9 أكتوبر 2023م.