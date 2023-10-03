صالون «البوابة نيوز» يكرم أبطال حرب أكتوبر بمناسبة الذكرى الخمسين.. غدًا

يكرم صالون «البوابة نيوز» غدًا الأربعاء فى تمام الثالثة ظهرًا أبطال حرب أكتوبر، في ندوة يتحدثون فيها عن الذكرى الخمسين لانتصارات العزة والكرامة.

يحضر الندوة من أبطال أكتوبر العميد محمد عبد المنعم بالفرقة 16 مشاة، واللواء طيار محمد الغزالي أسطورة استجواب الطيارين الأسرى واللواء مجدي شحاتة أحد أبطال الصاعقة المصرية في حرب أكتوبر فى ندوة مفتوحة عن قصص وبطولات حرب أكتوبر المجيدة.

كما يحضر الندوة د. أيمن عيد مدير وحدة الدراسات التاريخية بالمجموعة ٧٣ مؤرخين.

والصالون يُقام تحت رعاية الكاتب الصحفي الكبير عبد الرحيم علي رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة البوابة نيوز، وإشراف الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم رئيس التحرير، ويحضره لفيف من الزملاء الصحفيين، وتبث الندوات عبر خاصية البث المباشر على صفحة «البوابة نيوز»، والصفحات الرسمية على موقع «فيس بوك».