الولايات المتحدة والدنمارك تتشاركان لتعزيز الأمن السيبراني الأوكراني

أعلنت الولايات المتحدة والدنمارك عن شراكتهما للحد من نقاط الضعف في مجال الأمن السيبراني وبناء المرونة السيبرانية في البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا من خلال نشاط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك إن الدنمارك تستثمر 8ر2 مليون دولار في هذا النشاط، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضافت السفيرة "أن تعزيز القدرات السيبرانية لأوكرانيا أمر بالغ الأهمية لحماية مؤسسات البلاد والبنية التحتية ضد الهجمات السيبرانية المتزايدة الناتجة عن الحرب الروسية، كما رحبت برينك باستثمار الدنمارك في نشاط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، وقالت "أتطلع إلى العمل معا لتمكين أوكرانيا من الصمود أمام الهجمات السيبرانية الروسية".

وقالت السفارة إن الولايات المتحدة بهذا الدعم الجديد من الدنمارك ستواصل عملها لتعزيز البيئة التمكينية للأمن السيبراني في أوكرانيا وتطوير القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني، ومن خلال بناء الثقة والتعاون بين الجمهور والقطاعات لتشكيل صناعة أمن سيبراني أوكرانية أكثر مرونة.

يُشار إلى أنه في وقت سابق من العام الجاري قدمت نيوزيلندا مساهمتها في برامج الأمن السيبراني لمشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أوكرانيا باستثمار 49ر0 مليون دولار.