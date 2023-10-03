حبس المتهمة بتعذبب طفل حتى الموت بالمنيرة الغربية

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام كوافيرة متهمة بتعذبب طفل حتى الموت.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بحبس المتهمة ٤ أيام على ذمة التحقيقات وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه.

تلقى المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال طفل يحمل جنسية دولة السودان به آثار ضرب جثة هامدة ومقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص وعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة كوافيرة تحمل نفس جنسية المجني عليه وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة واقتيادها إلي ديوان القسم.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة واعتدائها علي الطفل ضربا بسلك الشاحن بقصد تربيته وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.