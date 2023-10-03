مؤتمر صحفي لروي فيتوريا الخميس بمقر اتحاد الكرة

يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول مؤتمرًا صحفياً في الثانية ظهر الخميس المقبل بمقر اتحاد الكرة للحديث عن الاستعدادات الخاصة بمعسكر أكتوبر في الفترة من 9 إلى 17 ، والذي يتخلله وديتين أمام زامبيا و الجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر .

أكد محمد غرابة مدير المنتخب أن الفريق سيغادر إلى الإمارات يوم 9 أكتوبر لخوض مباراتي زامبيا و الجزائر يومي 12 و 16 ، حيث تستضيف العاصمة الإماراتية أبو ظبي المعسكر التدريبي للمنتخب المصري لكرة القدم، بمدينة العين، وذلك فى إطار التعاون القائم بين اتحاد الكرة المصري والشركة المتحدة للرياضة و مجلس أبو ظبي الرياضي.