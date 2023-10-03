ads
الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مؤتمر صحفي لروي فيتوريا الخميس بمقر اتحاد الكرة

محمد غرابة
محمد غرابة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول مؤتمرًا صحفياً في الثانية ظهر الخميس المقبل بمقر اتحاد الكرة للحديث عن الاستعدادات الخاصة بمعسكر أكتوبر في الفترة من 9  إلى 17 ، والذي يتخلله وديتين أمام زامبيا و الجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر .

أكد محمد غرابة مدير المنتخب أن الفريق سيغادر إلى الإمارات يوم 9 أكتوبر لخوض مباراتي زامبيا و الجزائر يومي 12 و 16 ، حيث تستضيف  العاصمة الإماراتية أبو ظبي المعسكر التدريبي للمنتخب المصري لكرة القدم، بمدينة العين، وذلك فى إطار التعاون القائم بين اتحاد الكرة المصري والشركة المتحدة للرياضة و مجلس أبو ظبي الرياضي.

ads
اتحاد الكرة مؤتمر صحفي لروي فيتوريا روي فيتوريا البرتغالي روي فيتوريا
ads