أكاديمية الشرطة تُنظم ندوة تثقيفية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي

نظمت أكاديمية الشرطة "كلية الدرسات العليا" ندوة تثقيفية للضباط والأفراد والعاملين المدنيين والمجندين بالكلية ، بحضور فضيلة الأستاذ الدكتور/شوقى علام مفتى الديار المصرية ، وذلك بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

تناولت الندوة التطرق إلى السيرة النبوية الشريفة وحياة الرسول (صلى الله عليه وسلم) والقيم الدينية السمحة (الصدق ، الأمانة ، الأخلاق ، العدل، الرحمة، العطاء الصادق، الوفاء، الإخلاص والتفانى فى العمل) كما تضمنت الندوة الحديث عن سمو ونعمة رسالة الأمن لتحقيق الطمأنينة والأمان للمجتمع والوطن والحفاظ على مقومات الأمن والإستقرار .

كما أشاد فضيلته بتضحيات وجهود رجال الشرطة وأدائهم الوطنى الفاعل التى قدموها لتحقيق الأمن والإستقرار للبلاد .. كما أكد فضيلته على أهمية دور رجال الشرطة فى تحقيق الأمن للوطن والمواطنين بإعتبارها رسالة سامية ، وأشار إلى ذكر نعمة الأمن فى العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة ، فضلاً عن أهمية ترسيخ القيم والمبادئ الدينية السمحة ، وتعظيم روح الولاء والإنتماء ورفع الروح المعنوية .

وقد لاقت فعاليات الندوة إستحسان وإشادة من الحضور مع موضوعات الندوة من خلال أسئلتهم وإستفساراتهم التى تؤكد وعيهم وحرصهم على تدعيم دورهم فى حماية أمن وطنهم.