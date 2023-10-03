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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملات أمنية مكبرة لضبط تجار الأسلحة والمخدرات

حملات أمنية مكبرة
حملات أمنية مكبرة لضبط تجار الاسلحة والمخدرات
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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن “أسوان- دمياط” بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:  
مديرية أمن أسوان 
 ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة نارية.. ضُبط خلالهم (8,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 6,500 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين) بحوزة 6 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية"
 تنفيذ (644) حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن دمياط
 ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة نارية.... ضُبط خلالهم (8,250 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 13 كيلو جرام من مخدر البانجو – 6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وكذا (2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية".
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

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قطاع الامن العام اسوان دمياط
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