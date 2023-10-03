بطل ومخرج فيلم "طعام فضائي": استعنت بطبيب نفسي أثناء تصوير العمل

أقيم اليوم بسينما مترو عرض للفيلم الايطالي "طعام فضائي" المشارك في المسابقة الرسمية وهو انتاج عام ٢٠٢٣ و بطولة وإخراج جورجيو كوجنو ويشارك في البطولة كل من فيكتوريا منوني وناتالي فرانكون وتدور أحداثه حول رجل أربعيني يدعي البرتو يعاني من مرض نفسي يجعله ينفصل عن العالم ويري اشياء خيالية من الفضاء

وعقب عرض الفيلم تحدث بطل الفيلم ومخرجه الايطالي جورجيو كوجنو عن تجربته في "طعام فضائي"، قائلا: يعتبر هذا هو عملي الثاني عن الأمراض النفسية خاصة المتسببه فيها السوشيال ميديا وبطبيعتي أحب تقديم أفلام بطلها يكون مرض نفسي غير معروف وهذا حدث في فيلمي الأول، وسأكمل الثلاثية خلال الفيلم القادم بالحديث عن مرض نفسي آخر.

وتابع جورجيو، مشيرا إلي أنه كونه هو بطل الفيلم ومخرجه فهذا ساعده في تقديم رؤيته للشخصية وانفعالاتها أيضًا أكد أنه خلال تصويره للفيلم استعان بطبيب نفسي ليساعده بجانب زيارته لمركز يتم علاج فيه المرضي الذين يعانون من هذا المرض حيث جاءت له فكرة الفيلم عام ٢٠٠٧ .