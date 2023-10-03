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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يواصل مداهمة أوكار تجار المخدرات في المحافظات

الامن يواصل مداهمة
الامن يواصل مداهمة اوكار تجار المخدرات في المحافظات
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واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن "المنوفية ، الشرقية" جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:
ضبط 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة المنوفية، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس - بندقية خرطوش – فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار.
ضبط عاطلين – مقيمان بمحافظة الشرقية، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,400كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو  وزنت 2 كيلو جرام - فرد محلى وطلقة.
 بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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قطاع الامن العام الشرقية المنوفية الحشيش
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