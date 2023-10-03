واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن "المنوفية ، الشرقية" جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:
ضبط 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة المنوفية، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس - بندقية خرطوش – فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار.
ضبط عاطلين – مقيمان بمحافظة الشرقية، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,400كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام - فرد محلى وطلقة.
بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
الأخبار
الأمن يواصل مداهمة أوكار تجار المخدرات في المحافظات
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واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن "المنوفية ، الشرقية" جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:
واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن "المنوفية ، الشرقية" جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية: