الأمن يواصل مداهمة أوكار تجار المخدرات في المحافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن "المنوفية ، الشرقية" جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

ضبط 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة المنوفية، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس - بندقية خرطوش – فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار.

ضبط عاطلين – مقيمان بمحافظة الشرقية، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,400كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام - فرد محلى وطلقة.

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.