ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين في ملايين الجنيهات

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة فى تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط مدرس"له معلومات جنائية" - مقيم بسوهاج لقيامه بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء منهم على مبلغ مالى قدره (1,500,000 مليون جنيه) بدعوى توظيفها لهـم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه توقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

ضبط صاحب شركة مقاولات - مقيم بالغربية لقيامه بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء منهم على مبلغ مالى قدره (2,000,000 مليون جنيه) بدعوى توظيفها لهـم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه توقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

ضبط حاصل على دبلوم "له معلومات جنائية" - مقيم بالمنيا لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم -على خلاف الحقيقة- وإستيلائه على مبلغ مالى قدره (150,000 ألف جنيه) من (سيدة- مقيمة بالقاهرة) تحت ذات الزعم.

بمواجهة المتهمين أقروا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

