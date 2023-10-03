ضبط خفير خصوصي قتل سائقا رميا بالرصاص داخل مصنع بأبو النمرس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط خفير خصوصي المتهم بقتل سائق رميا بالرصاص في مشاجرة نشبت بينهما داخل مصنع بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل داخل مصنع بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة سائق تابع للمصنع وبعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة خفير خصوصي بذات المصنع في مشاجرة نشبت بينهما بسبب قيام المجني عليه بمعاكسة احدي العاملات وتم ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.