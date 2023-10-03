صور| احتفالًا بالعيد القومي.. "الزملوط" يستقبل وفدًا من المحافظين السابقين والقيادات التنفيذية

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، لفيف من المحافظين السابقين على رأسهم اللواء جمال إمبابي واللواء طارق مهدي واللواء محمود خليفة واللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق وعدد من رؤساء الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة والتنفيذيين السابقين، وذلك في مستهل احتفالات المحافظة بالعيد القومي الرابع والستين، والذي يوافق الثالث من أكتوبر من كل عام، تخليدًا لذكرى وصول أول قوافل التعمير والإصلاح من القوات المسلحة، بحضور السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

فيما أجرى المحافظ ووفد الضيوف جولة تفقدية بدأت بزيارة منشآت العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة و بدء انتظام العمل بالمديريات المنتقلة إلى مقر العاصمة، حيث أشادوا بمعدلات الإنجاز والتنفيذ وجاهزية المكاتب والإدارات، التي تواكب خطط الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية.

كما تفقدوا تجربة المحافظة الرائدة لإنشاء منزل صديق للبيئة والذي تم إنشاءه في إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، باستخدام مواد بناء بيئية بديلة.

الوادي الجديد يستقبل وفدا من المحافظين والقيادات التنفيذية (1)

الوادي الجديد يستقبل وفدا من المحافظين والقيادات التنفيذية (2)

الوادي الجديد يستقبل وفدا من المحافظين والقيادات التنفيذية (3)

الوادي الجديد يستقبل وفدا من المحافظين والقيادات التنفيذية (4)

الوادي الجديد يستقبل وفدا من المحافظين والقيادات التنفيذية (5)

الوادي الجديد يستقبل وفدا من المحافظين والقيادات التنفيذية (6)

الوادي الجديد يستقبل وفدا من المحافظين والقيادات التنفيذية (7)