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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شخص ينهي حياة جارته بسبب خلافات بينهما في طنطا

موقع الحادث
موقع الحادث
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شهدت منطقة الاستاد التابعة لقسم أول طنطا بمحافظة الغربية مصرع سيدة طعنها جارها بسلاح أبيض في الشارع بسبب خلافات الجيرة بينهم.

تلقى مدير أمن الغربية اخطارا بالواقعة من إدارة شرطة النجدة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الامنية برئاسة اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية والمقدم أحمد خلاف مفتش المباحث والرائد أحمد الكفراوي رئيس مباحث قسم أول طنطا وتم ضبط المتهم والاداه المستخدمه في الواقعه ونقل المجني عليها للمستشفي.

حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار اخطار النيابه العامه للتحقيق

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الأجهزة الأمنية إدارة شرطة النجدة المباحث الجنائية شرطة النجدة
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