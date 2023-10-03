شخص ينهي حياة جارته بسبب خلافات بينهما في طنطا

شهدت منطقة الاستاد التابعة لقسم أول طنطا بمحافظة الغربية مصرع سيدة طعنها جارها بسلاح أبيض في الشارع بسبب خلافات الجيرة بينهم.

تلقى مدير أمن الغربية اخطارا بالواقعة من إدارة شرطة النجدة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الامنية برئاسة اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية والمقدم أحمد خلاف مفتش المباحث والرائد أحمد الكفراوي رئيس مباحث قسم أول طنطا وتم ضبط المتهم والاداه المستخدمه في الواقعه ونقل المجني عليها للمستشفي.

حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار اخطار النيابه العامه للتحقيق