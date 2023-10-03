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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز: الجبس يعفي إبراهيم عادل من التدخل الجراحي

ابراهيم عادل
ابراهيم عادل
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كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن أن الأشعة التي أجراها إبراهيم عادل مهاجم الفريق وقائد المنتخب الأولمبي بعد وضع قدمه في الجبس مباشرة أثبتت سلامة وضعيه الكسر الذي أصيب به في الكاحل خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.

أضاف المنيري أنه تم الاستقرار على وضع قدم إبراهيم عادل في الجبس بدلًا من إجراء جراحة في الكاحل، بعد عمل كونسلتو طبي مع استشاري جراحة القدم والكاحل على أن يتم علاج اللاعب بدون تدخل جراحي.

أشار إلى أن العلاج يتمثل في تثبيت الكسر بعظمة الشظية لمدة ٦ أسابيع مع المتابعة الأسبوعية بالأشعة  للتأكد من سلامة وضعية الكسر بصورة دورية.

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مصطفى المنيري بيراميدز ابراهيم عادل المنتخب الأولمبي دوري أبطال أفريقيا
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