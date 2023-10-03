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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وكيل التعليم بالوادي الجديد: انتظام العملية التعليمية بالمدارس

انتظام سير الدراسة
انتظام سير الدراسة
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أكد المهندس  سيد عبد العزيز عطية ، وكيل التعليم بالوادى الجديد على انتظام العملية التعليمية بجميع مدارس المحافظة ، اليوم الثلاثاء، بـ486 مدرسة والتى استقبلت نحو 70 الف طالب وطالبة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس الخارجة والداخلة وبلاط والفرافرة وباريس .

وأكد على التواصل المستمر واللحظى من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية مع غرف العمليات الفرعية للإدارات التعليمية الخمس ، بالإضافة لفرق الميدانية التى تجوب المحافظة لمتابعة انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة للعام الدراسى الجديد والوقوف على الإيجابيات وحلول فورية لأى مشكلات طارئة.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

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الإدارات التعليمية التربية والتعليم التعليم بالوادى الجديد الدكتور رضا حجازي الدكتو
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